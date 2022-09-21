Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с Председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках Замечаний общего порядка 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По этому поводу президент Монголии заявил, что расширение отношений и сотрудничества с «третьим соседом» Монголии, Европейским Союзом и его государствами-членами, является одной из приоритетных целей внешней политики его страны.

Европейский Союз последовательно поддерживал демократию и социальные преобразования в нашей стране и подчеркивал свою поддержку и помощь в прошлом и во время пандемии. Он сказал, что заинтересован в расширении и развитии сотрудничества во всех аспектах, чтобы уменьшить воздействие деградации окружающей среды, опустынивания и изменения климата, с которыми сталкивается мир, и выразил благодарность за приглашение Монголии к участию в программе «Лесное партнерство» Европейского Союза.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность независимой, открытой, мироориентированной, многокомпонентной внешней политики Монголии в нынешней ситуации международных отношений и заявила, что она полностью понимает и уважает географическое положение.

В будущем экономическое сотрудничество между двумя сторонами будет еще более активизировано, и была подчеркнута широкая возможность сотрудничества в области энергетики и зеленого развития.

Например, она сказала, что поддерживает национальное движение «Тэрбум мод»-(«Миллиард деревьев»), инициированное президентом Монголии. Поэтому она заявила, что готов сотрудничать в рамках программы «Лесное партнерство», которая является частью Европейской зеленой инициативы и направлена ​​на развитие охраны и восстановления лесов, лесопользования и устойчивого лесопользования экономически выгодным способом. Таким образом, Монголия станет первой страной в Азии, которая примет участие в программе «Лесное партнерство».

Стороны выразили удовлетворение быстрым укреплением сотрудничества между Монголией и Европейским Союзом на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека и свобода, и договорились сосредоточиться на развитии плодотворных и эффективных отношений.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была депутатом Бундестага Германии, министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, министром труда и социального обеспечения и министром обороны.

Она занимает должность президента Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года.

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