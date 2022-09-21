В Узбекистане в трех регионах страны выявлено 12 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:36, 21 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - На 21 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 244 035. В течение прошедших суток зафиксировано 12 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зафиксированы в столице (10) и по 1 новому случаю в Ташкентской и Сурхандарьинской областях.
Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.
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