В Узбекистане в трех регионах страны выявлено 12 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На 21 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 244 035. В течение прошедших суток зафиксировано 12 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зафиксированы в столице (10) и по 1 новому случаю в Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.