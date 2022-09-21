В Узбекистане возбудили уголовное дело по самосуду над мужчиной, подозреваемом в гомосексуализме

CentralAsia (UZ) - В городе Джизаке было возбуждено уголовное дело против тех, кто устроил «самосуд» над молодым человеком, заподозрив его в «гомосексуализме».

Как сообщает пресс-служба УВД Джизакской области, 20 сентября в отношении лиц, совершивших «самосуд», следственным отделом УВД Шараф-Рашидовского района возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) УК РУз. Ведется предварительное следствие.

Ранее в социальных сетях был распространен ролик под названием «Самосуд в Джизаке». На видео видно, как несколько человек устроили допрос молодому человеку, обвиняя его в том, что он «гей», а затем избивают его. Участники «самосуда» угрожали убить молодого человека и закопать его в поле.

На Телеграм-канале «Бор Гап» сообщается, что данный инцидент произошел в махалле «Кулама» Ш.Рашидовского района Джизакской области.

В пресс-службе УВД Джизакской области заявили, что инцидент произошел в первой декаде сентября, а 10 сентября в УВД Шараф-Рашидовского района с заявлением об избиении обратился гражданин Т.З.

В пресс-службе Джизакского областного управления не дали никаких объяснений, почему уголовное дело было возбуждено спустя десять дней после распространения видео в социальных сетях.

Ранее международные организации не раз выражали обеспокоенность большим количеством случаев семейного насилия и «самосудов» в Узбекистане.