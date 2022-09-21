Монгольская демократия привлекает международное внимание, — глава МИД Монголии

глава МИД Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - В настоящее время в Нью-Йорке, США, проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим, корреспондент сайта news.mn Ш. Оюунчимэг сообщает из Нью-Йорка.

- Какие вопросы поднимают страны на 77-й сессии ООН? Какова позиция и мнение Монголии?

- Для участия в этой сессии прибыли главы государств и правительств более 100 стран мира. Ситуация после пандемии Covid-19 и геополитические осложнения обмениваются идеями для преодоления проблем и вызовов, с которыми сталкиваются страны. В начале конференции странам следует обратить внимание на то, как возродить экономику, как улучшить здоровье и качество жизни населения. Во-вторых, важны вопросы безопасности, с которыми сталкиваются регионы мира. Страны представят свою ситуацию и обсудят, как они могут работать вместе для преодоления проблем. Мы критикуем тот факт, что во время пандемии у нас была возможность более тесно сотрудничать, понимать друг друга, проводить миролюбивую политику, а деньги, потраченные на оборону и военную технику, тратить на образование и здравоохранение. В ходе конференции будет сделано много обращений. Поскольку конференция начинается сегодня, со своими речами выступили главы государств первых трех стран. На Общем смотре выступит Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа. При этом он представит проблемы, с которыми сталкивается регион и страна, упомянет проблемы безопасности, стабильности и окружающей среды, а также прокомментирует, какой вклад Монголия может внести в мир во всем мире в будущем.

Монголия упомянет, что в мире тратятся большие деньги на оборону и военные операции, и было бы эффективнее, если бы они тратились на детей, молодежь и женщин, на восстановление экономики.

- Помимо конференции, какие самые важные встречи президента и министра иностранных дел?

- В настоящее время Президент проведет двусторонние встречи с главами государств пяти стран. На встрече мы обсудим сотрудничество, которое у нас было с соответствующими странами, и наши планы на будущее сотрудничество.

Монголия говорит об обмене опытом с другими странами в области электронного перехода. Министр образования и науки также принял участие в отраслевом совещании. Они говорили о нашей стране и Индонезии как о стране-образце в вопросах, связанных с цифровизацией образовательной инфраструктуры. Монголия проводит правильную политику. Многие поддерживают нашу страну. Это означает, что страны также находятся на том уровне, чтобы брать примеры от нас. В будущем Монголия будет более амбициозной, выступит с большим количеством предложений и поддержкой на уровне руководства.

Мы развиваем права человека и демократию в нашем регионе и привлекаем международное внимание как образцовая страна демократии. После визита Генерального секретаря Организации Объединенных Наций страны, которые не знают, научились, а те, кто знает, высоко ценили как свободную страну, развивающую демократию как образец среди двух больших соседей, счастливых людей, уважающих права человека.

- Был опрос о выступлении Президента Украины. Возможно, Монголия воздержалась по вопросу России и Украины?

- В ходе заседания ООН выдвигаются различные предложения. При голосовании наша позиция была в основном в воздержалась. В некоторых странах этого не понимают, но у нас всестороннее стратегическое партнерство с двумя нашими соседями и сбалансированная политика в отношении третьего соседа. Положение о воздержании должно быть разъяснено «третьим соседям». А также нам придется понятно объяснять обоим соседям. Что касается Монголии, то мы очень хорошо объясняем, почему мы воздержались по этому вопросу. У нас дружеские отношения со всеми странами мира. Сохраняя сбалансированность этих отношений, многие страны мира подчеркивают, что мы проводим очень умную внешнюю политику.

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