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МИД Великобритании считает частичную мобилизацию в России эскалацией конфликта

CentralAsia (CA) -  Решение президента Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России является эскалацией конфликта на Украине, считает замглавы британского МИД Джиллиан Киган. Она назвала российскую военную операцию незаконной.

«Очевидно, это эскалация, вызывающая беспокойство»,— прокомментировала Киган решение президента РФ в эфире телеканала Sky News. Она также считает, что Великобритании нужно «очень серьезно» отнестись к возможности применения Россией ядерного оружия.

Путин объявил о частичной мобилизации с сегодняшнего дня, 21 сентября. Минобороны сообщило, что призовут 300 тыс. резервистов. Президент РФ также пообещал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты.

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