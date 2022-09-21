В России за сутки выявили 53 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - В России за сутки выявили 53 045 новых случаев, передает оперативный штаб.

Количество госпитализаций за сутки составило 4 321 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,1%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах, снижение - в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 46 474 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 6 571. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 107 человек, накануне сообщалось о 98 умерших.

«Выздоровели за сутки 59 718 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 20 сентября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 588 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, 386 341 умерший и 19 537 543 выздоровевших.