В Госдуме заявили, что частичная мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет

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CentralAsia (CA) - Под частичную мобилизацию подпадают резервисты до 50 лет, заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Обычно мобилизация касается резервистов в возрасте до 50 лет. Ну и по состоянию здоровья. Это заранее установлены все критерии», - сказал Гурулев «Интерфаксу».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый - это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них», - сказал Картаполов.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.