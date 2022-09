В Иране усилились протесты из-за гибели девушки, задержанной полицией нравов. Видео

CentralAsia (CA) - Массовые протесты принимают новые обороты в Иране после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб, передает The Guardian.

Тысячи людей вышли на улицы в ряде городов по всему Ирану, в том числе в столице Тегеране, Исфахане, Карадже, Мешхеде, Раште, Саккесе и Санандадже, в знак протеста против смерти Махсы Амини. Сообщается, что силы безопасности ответили боевыми патронами, дробовиками и слезоточивым газом.

No flags. No big banners. No sponsors. No affiliation. No violence. No public property loss. Women & men, all in sync, in a massive massive crowd. This is Iran and this is how a actual protest looks like against the oppressive ruling. #IranProtests pic.twitter.com/woqLwGX5z8 — The Hawk Eye (@thehawkeyex) September 21, 2022

В настоящее время протестующие сжигают хиджабы и срывают портреты религиозных лидеров из правительственных зданий. По меньшей мере пять протестующих были убиты, многие ранены.

Breathtaking scene.

The police cars are on fire and the Iranian girl standing on the roof of the car chanting:

"We don't want Islamic Republic"#IranProtests#IranRevolutionpic.twitter.com/BCn4hSxHe8 — ZiZi? (@zizikhanoum) September 20, 2022

Iran's repressive dictator government uses ambulances to move the oppressive government forces and to move innocent people who have been beaten to nowhere!#IranProtests #MahsaAmini #Iran #مهسا_امینی pic.twitter.com/8NUbIbEmuT — Aurora | اُرورآ (@Aurorraism) September 21, 2022

Стоит отметить, что в социальных сетях также распространяется призыв ко всем гражданам Ирана выходить на протесты. Его распространяет иранская оппозиция. Более того, призывают к общенациональному восстанию, пишет издание.

Piranshahr, West Azerbaijan province

Protestors chanting "Woman, Life, Freedom"

Iran

IranProtests



HIJAB pic.twitter.com/DV1aRmdJKH — Ravi HTF (@raviagrawal3) September 21, 2022

«Трагическая смерть Махсы Амини и утверждения о пытках и жестоком обращении должны быть оперативно, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом, который обеспечит, в частности, доступ ее семьи к правосудию и истине», - заявила исполняющая обязанности верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.

Iranian people are taking back their country from the Islamic Republic regime.#IranRevolution#IranProtestspic.twitter.com/oHqSHPbRRm — ZiZi? (@zizikhanoum) September 19, 2022

Протесты из-за смерти 22-летней девушки по имени Махса Амини сопровождались столкновениями с правоохранителями, начавшись в день похорон - 16 сентября, и охватили несколько городов, включая столицу Тегеран.

В свою очередь полиция в Иране отвергает любую причастность к смерти Амини и опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что девушка внезапно потеряла сознание в полицейском участке и не подвергалась физическому насилию. Однако родители Амини заявили, что у дочери не было проблем со здоровьем. Событие вызвало большой скандал в обществе. Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил в срочном порядке провести официальное расследование причин смерти Махсы Амини. Однако накал страстей пока не спадает.