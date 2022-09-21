Западу не понравится следующий шаг России в Украине, - The National Interest

CentralAsia (CA) - Лидеры НАТО и западные средства массовой информации должны понимать, что они, возможно, празднуют прелюдию к затяжной, чрезвычайно кровопролитной войне или даже к надвигающейся ядерной катастрофе, пишет The National Interest.

Чиновники НАТО и западные средства массовой информации не скрывают своего ликования по поводу того, что украинское контрнаступление вынудило к стремительному выводу российских войск со значительной части территории возле восточного города Харькова. Нападение, похоже, застало Кремль врасплох. Российские лидеры ожидали, что основное контрнаступление будет на юге, и основная часть усилий Киева, похоже, действительно сосредоточена на этом регионе. Тем не менее, потеря на востоке является значительным военным поражением и еще большим затруднением для российского военного командования и правительства Путина.

Восторженные проукраинские деятели в Европе и Соединенных Штатах празднуют и утверждают, что успех Киева предвещает полное поражение России в войне. Согласно этому тезису, российский президент Владимир Путин должен будет принять мирное соглашение, которое далеко не соответствует первоначальным целям Кремля. Лучшее, на что он якобы может надеяться, — это соглашение, которое восстанавливает прежний статус-кво, что будет означать, что Москва не получит территории, а Украине не помешает вступить в НАТО. Более оптимистичные люди предполагают, что такой эффектный провал, который последовал после огромных затрат крови и денег, вполне может привести к свержению Путина.

Такие торжества крайне преждевременны. У России все еще есть несколько военных вариантов, и некоторые из сценариев должны серьезно обеспокоить Соединенные Штаты и их союзников по НАТО.

Вариант 1: Москва может начать контрнаступление, сосредоточенное на черноморском порту Одесса. Этот город является последним выходом Украины на Черное море, и его захват фактически сделает Украину страной, не имеющей выхода к морю. Это также дало бы России мертвую хватку на главном жизненно важном экономическом пути Украины, поскольку большая часть киевского экспорта и импорта проходит через Одессу. Потеря этого города станет для Украины колоссальным экономическим и психологическим ударом. Учитывая, что Россия перебросила значительное количество войск и вооружений с востока Украины на юг еще до наступления Киева на востоке, существует высокая вероятность того, что Одесса теперь является главной целью Москвы. Уже чрезмерно растянутым украинским силам на юге будет очень трудно отразить согласованную атаку России.

Вариант 2. Несмотря на то, что это было бы чрезвычайно амбициозно, русские могли бы подумать о том, чтобы начать крупное «движение в клещи», отправив войска на север из существующих опорных пунктов на юге Украины и начав новое наступление из России на северо-восток Украины. Цель состояла в том, чтобы отрезать нынешние победоносные украинские войска под Харьковом. Такая стратегия напоминала бы наступление Советского Союза в 1942 году, когда вся чрезмерно растянутая немецкая армия оказалась в ловушке в Сталинграде. Подобный успех в этом случае может стать смертельным ударом по военному сопротивлению Украины. Однако логистика для выполнения такого маневра на большой территории была бы пугающей, а логистика до сих пор была явной слабостью российских военных в Украине.

Вариант 3: Путин может провести полную национальную мобилизацию. До сих пор Россия вела войну на Украине с ограниченными средствами. Скорее всего, это решение было отражением чрезмерного оптимизма в отношении того, что киевская армия рухнет, пророссийски настроенные в южных и восточных областях Украины сплотятся на стороне России, а правительство президента Украины Владимира Зеленского быстро потребует мира. Ничего из этого не произошло. Кроме того, Кремль недооценил решимость НАТО влить в Украину огромное количество качественного оружия.

Путин может решить исправить свою первоначальную ошибку. Изнурительная война уже нанесла большой урон военнослужащим Украины. Поскольку население России почти в три раза превышает население Украины, маловероятно, что Киев сможет пережить долгую войну на истощение даже при нынешнем уровне развертывания российских войск. Полная мобилизация дала бы Москве непреодолимое преимущество.

Вариант 4: Россия, огорченная своим нынешним унижением, решает решить вопрос быстро и решительно, применив тактическое ядерное оружие. Такой удар с использованием даже небольшого количества оружия уничтожил бы большую часть киевской армии и заставил бы рухнуть эффективное сопротивление. Преодоление ядерного порога было бы монументальным и чрезвычайно опасным шагом, и Путин, безусловно, это понимает. Тем не менее, если он придет к выводу, что единственной альтернативой является принятие унизительного, навязанного НАТО урегулирования, которое поставит под угрозу его власть, было бы глупо предполагать, что он никогда не пойдет на такой риск.

Действительно, как я уже говорил в другом месте, российская руководящая элита считает Украину жизненно важным интересом национальной безопасности. Страны, столкнувшиеся с угрозой жизненно важным интересам, сделают почти все, чтобы отразить такую угрозу. В случае России нельзя исключать использование тактического ядерного оружия для поражения ставленника НАТО в текущей войне. Соединенные Штаты и их европейские союзники годами опасным образом не обращали внимания на все усиливающиеся предупреждения Кремля о том, что Москва никогда не позволит Украине стать политической и военной пешкой НАТО. Это высокомерное и тупое несоблюдение основной зоны безопасности России стало главным спусковым крючком для путинского вторжения в Украину.

Использование ядерного оружия спровоцирует конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, соперничающую с кубинским ракетным кризисом. Но возможные ответы НАТО на использование Россией тактического ядерного оружия явно ограничены, если только Соединенные Штаты не захотят случайно рискнуть Армагеддоном.

Празднование недавних военных успехов Украины преждевременно и сильно преувеличено. Действительно, аплодисменты могут оказаться совершенно неуместными. Лидеры НАТО и западные средства массовой информации должны понимать, что они, возможно, празднуют прелюдию к затяжной, чрезвычайно кровопролитной войне или даже к надвигающейся ядерной катастрофе.