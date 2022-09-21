Из-за мобилизации в России резко выросли цены на авиабилеты до Стамбула, - СМИ

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CentralAsia (CA) - После заявления президента России Владимира Путина о частичной военной мобилизации началось бегство из страны, цены на билеты до Стамбула резко выросли и достигли 30 тыс. лир ($1600). Об этом сообщает Son dakika.

Путин обратился к нации после решения референдума о присоединении 4 областей Украины к России. Используя фразу «Запад пытается уничтожить нашу страну», объявил частичную военную мобилизацию.

После в России увеличился число желающих убежать из страны. По данным издания, было замечено, что цены на рейсы Москва—Стамбул резко увеличиваются из-за повышения интереса.

Как говорится в указе о мобилизации, за неподчинение предусмотрено наказание в виде лишения свободы.