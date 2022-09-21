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Песков рассказал о неопубликованном пункте указа Путина о мобилизации
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот пункт предназначен для служебного пользования, и раскрыть его содержание Кремль не может.

В указе Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля, седьмой пункт пропущен. В документе на портале правовой информации седьмым пунктом написано: «Для служебного пользования».

«Действительно, он (седьмой пункт указа) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть»,— сказал Песков во время пресс-колла. На уточняющий вопрос «Ъ FM» о теме этого пункта он ответил: «Я единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек».

В России с сегодняшнего дня, 21 сентября, по указу Владимира Путина объявлена частичная мобилизация. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что мобилизация может в первую очередь затронуть солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Отсрочку получат работники предприятий ОПК, а также категории граждан, которые определит правительство.

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