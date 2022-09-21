Узбекистан привлечет $650 миллионов для поддержки программы ипотеки и бюджета

CentralAsia (UZ) - Узбекистан до конца года подпишет соглашение на $650 млн с Азиатским банком развития (АБР) на реализацию двух проектов.

По сообщению Министерства инвестиций и внешней торговли, договоренность об этом была достигнута в ходе видеоконференции между вице-премьером Джамшидом Ходжаевым и вице-президентом АБР Брюсом Госпером.

Как сообщается, $650 млн, полученные от АБР, направят на поддержку ипотечного рынка и бюджета.

Согласно информации правительства Узбекистана в проекте «Открытый бюджет», дефицит бюджета на сегодняшний день достиг 15 миллиардов сумов. По данным этого проекта, дефицит бюджета в 2020 году составил более 2,5 млрд сумов.

На данный момент Узбекистан в сотрудничестве с АБР реализует 24 проекта общей стоимостью 3,7 миллиарда долларов, связанных со строительством инфраструктуры, энергетикой, жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранением и сельским хозяйством.

Ожидается, что в период с 2022 по 2024 год АБР реализует в Узбекистане 27 проектов общей стоимостью 2,8 миллиарда долларов.

К концу 2021 года АБР стал основным кредитором Узбекистана. По состоянию на 1 января 2022 года 5,2 миллиарда долларов или 19,7 процента государственного долга Узбекистана внесены АБР.

Заместитель министра финансов Одил Исаков, выступавший 4 августа на заседании Сената Олий Мажлиса, сообщил, что на сегодняшний день государственный долг достиг 25,9 млрд долларов (из них 23,2 млрд долларов — внешний долг).

В своем отчете, обнародованном в конце июня текущего года, Центральный банк Узбекистана сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2022 года общий внешний долг страны составил 38 миллиардов 845 миллионов долларов, из которых 23 миллиарда 400 тысяч долларов приходилось на долю государства, и около 15,5 миллиардов долларов на частный сектор.