Почти половина от экспорта зерна из Казахстана отправлена в Узбекистан

(Иллюстративное фото)

CentralAsia (UZ) - Казахстан экспортировал в Узбекистан более 1,5 млн тонн зерна, сообщает EnergyProm.

Общий объем вывезенного казахстанского зерна за семь месяцев составил 3,3 млн тонн или $1 млрд.

Основная часть зерна вывозилась в страны СНГ — 2,3 млн тонн. Из них 1,5 тонн приходится на Узбекистан. Затем Таджикистан — 416 тысяч тонн и Туркменистан — 217,9 тысяч тонн.

Остальная экспортированная 1 тонна пришлась на страны за пределами СНГ. Больше всего вывозилось в Иран — 458,9 тысяч тонн, что на 34,2% больше чем в прошлом году. Также большего всего экспортировалось в Афганистан — 267,3 тысяч тонн и Италия — 151,2 тысяч тонн.