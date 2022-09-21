Осенний призыв в армию начался в Туркменистане

CentralAsia (TM) - В Туркменистане стартовал осенний призыв в армию, сообщает госинформагентство ТДХ. Указ об увольнении в запас граждан, чей срок службы подходит к концу, и о призыве новых военнослужащих был подписан президентом Сердаром Бердымухамедовым 17 сентября.

Согласно документу, отслужившие свой срок солдаты будут демобилизоваться в течение октября-декабря. В тот же период будут направляться в армию «не имеющие права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва граждане Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет». Также в войска отправятся «потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу граждане до 27 лет».

Ранее источники сообщали, что с 1 октября студенты иностранных вузов, которые не смогут выехать из страны, потеряют право на отсрочку от армии. У них возникают объективные сложности с выездом. Так, возле российского консульства в Ашхабаде скапливаются большие очереди желающих получить учебные визы.

При этом в текущем году в закон «О государственной молодежной политике» была внесена поправка, гарантирующая выпускникам школ разовую попытку поступления в вуз. До этого молодых людей часто забирали в армию сразу после вручения школьного аттестата, а иногда даже не давали получить аттестат.