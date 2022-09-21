В Узбекистане соотечественников предостерегли от участия в акциях протеста в России

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились сообщения о том, что на территории России ожидается прохождение публичных акций, не санкционированных властями, сообщило 21 сентября Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

Агентство обратилось с просьбой к гражданам Узбекистана, находящимся в России, не участвовать в подобных мероприятиях, соблюдать законы РФ и не посещать места большого скопления людей.

«Участие в подобных несанкционированных мероприятиях может повлечь за собой привлечение к ответственности или принудительное выдворение иностранных граждан из страны в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, прежде всего, имеющие опыт воинской службы. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется набрать 300 тысяч человек. Однако в указе о частичной мобилизации таких подробностей не указано, как и не конкретизировано, кто именно будет призываться.