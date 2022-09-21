Артистов из Туркменистана отправили на гастроли в Турцию без денег, - СМИ

CentralAsia (TM) - Делегацию эстрадных исполнителей и танцоров из Туркменистана отправили на IV Всемирные игры кочевников в Турцию без денег. Чиновники от культуры потребовали от них поддержать престиж родины за свой счет, сообщило издание turkmen.news со ссылкой на источник среди работников дворца культуры Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

По данным издания, чиновники заявили, что приглашающая сторона пообещала обеспечить гостей города Изник, где пройдут игры, бесплатным жильем и питанием. Поэтому многочисленные эстрадные исполнители и танцоры, улетевшие вчерашним рейсом в Стамбул, в командировочных выплатах якобы не нуждаются. Некоторые источники полагают, что на самом деле деньги были выделены, но кто-то из чиновников их присвоил.

Танцорам неофициально приказали за свой счет сшить новые костюмы и занять для себя «карманные» деньги. Также их предупредили, что в Турции они могут встретить корреспондентов независимых СМИ, которые будут пытаться с ними поговорить.

Всемирные игры кочевников пройдут в Изнике с 29 сентября по 2 октября. Город расположен на берегу одноименного озера, в 125 километрах от Стамбула. Стоит отметить, что в сентябре Турция по требованию туркменской стороны ввела визы для граждан Туркменистана. Оформляют ли участникам игр визы централизованно или каждый должен решать этот вопрос сам, источник не уточняет.