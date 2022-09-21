В Казахстане 20 ноября пройдут внеочередные выборы президента

CentralAsia (KZ) - В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

Согласно информации, выборы пройдут 20 ноября. Как заявил Касым-Жомарт Токаев, данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

«Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас. Вместе мы построим Справедливый Казахстан», — говорится в заключении обращения президента.

Депутаты Парламента Казахстана приняли конституционные поправки, согласно которым президент будет избираться сроком на 7 лет, а столицу страны переименуют в Астану.

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