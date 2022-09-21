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На фоне мобилизации в России раскупили билеты на безвизовые направления
Продолжение: Из-за мобилизации в России резко выросли цены на авиабилеты до Стамбула, - СМИПредыстория: Путин объявил частичную мобилизацию в России

CentralAsia (UZ) -  В России на 21 сентября уже нет ни одного доступного рейса в Стамбул – ни прямого, ни транзитного. В другие города Турции, где есть аэропорты – Анталью, Бодрум, Даламан и Измир – прямых билетов на 21 сентября также нет, следует из данных The Insider.

Кроме того, рейсы в армянские города Ереван и Гюмри на 21 сентября также нет, в соседний с Армений Азербайджан свободные билеты также отсутствуют. Прямых и транзитных рейсов нет и в страны Центральной Азии — Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Нет билетов и в Казахстан.

Раскуплены оказались билеты также на прямые рейсы в Минск. Если вылететь туда 21 сентября из Москвы или Санкт-Петербурга, то оказаться в Беларуси получится только 23 сентября.

На ряду с этим, билетов на 21 сентября нет в Таиланд, Израиль и даже Перу, где россияне могут находиться без визы в течение 180 дней.

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