экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из-за мобилизации в России резко выросли цены на билеты из Москвы в столицы стран Центральной Азии

CentralAsia (CA) -  Стоимость авиабилетов из Москвы в страны Центральной Азии резко выросли 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

В частности, по данным Aviasales.ru, на 21 и 22 сентября билеты в Ташкент (Узбекистан) раскуплены. Билеты на 23 сентября на момент подготовки данного сообщения предлагались минимум по 63 684 рублей — на прямой рейс, пересадками билетов нет.

На 21 и 22 сентября билеты в Бишкек (Кыргызстан) раскуплены. Улететь 21 сентября в Бишкек (Кыргызстан) можно было по цене от 57 499 до 120 558 рублей за билет с пересадками. Билет на 22 сентября стоил от 44 730 рублей. Билет на единственный прямой рейс 23 сентября стоит 43 589 рублей, цена на рейсы с пересадками начинается от 81 608 рублей.

Билетов в Астану (Казахстан) 21 и 22 сентября уже нет, на 23 сентября прямых билетов на прямые рейсы нет, с пересадками – минимум от 734 119 рублей — максимум 1 056 294 рублей.

В Душанбе (Таджикистан) 21 и 22 сентября можно улететь только с пересадками – 79 499 рублей и 67 835 рублей соответственно. На 23 сентября есть билеты на прямой рейс – от 16 257 рублей до 43 574 рублей.

Билетов в Ашхабад нет, но в Туркмению без визы и не улетишь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 612 млн человек
  • Зеленский заявил о неизменности позиции Украины, несмотря на референдумы
  • Банк Монголии повышает ставки, чтобы снизить цены и остановить отток валюты, — Bloomberg L.P.


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com