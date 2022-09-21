Из-за мобилизации в России резко выросли цены на билеты из Москвы в столицы стран Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Стоимость авиабилетов из Москвы в страны Центральной Азии резко выросли 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

В частности, по данным Aviasales.ru, на 21 и 22 сентября билеты в Ташкент (Узбекистан) раскуплены. Билеты на 23 сентября на момент подготовки данного сообщения предлагались минимум по 63 684 рублей — на прямой рейс, пересадками билетов нет.

На 21 и 22 сентября билеты в Бишкек (Кыргызстан) раскуплены. Улететь 21 сентября в Бишкек (Кыргызстан) можно было по цене от 57 499 до 120 558 рублей за билет с пересадками. Билет на 22 сентября стоил от 44 730 рублей. Билет на единственный прямой рейс 23 сентября стоит 43 589 рублей, цена на рейсы с пересадками начинается от 81 608 рублей.

Билетов в Астану (Казахстан) 21 и 22 сентября уже нет, на 23 сентября прямых билетов на прямые рейсы нет, с пересадками – минимум от 734 119 рублей — максимум 1 056 294 рублей.

В Душанбе (Таджикистан) 21 и 22 сентября можно улететь только с пересадками – 79 499 рублей и 67 835 рублей соответственно. На 23 сентября есть билеты на прямой рейс – от 16 257 рублей до 43 574 рублей.

Билетов в Ашхабад нет, но в Туркмению без визы и не улетишь.