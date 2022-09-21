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Внешнеторговый оборот Узбекистана за восемь месяцев превысил $30 млрд

CentralAsia (UZ) -  За восемь месяцев внешнеторговый оборот Узбекистана составил $32,1 млрд, сообщает госкомстат республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на $7 млрд.

Доля экспорта составляет $12,7 млрд. Из них 10,7 приходится на продукцию, а на услуги — 2,4 млрд.

Также объем импорта достиг $19,4 млрд. Ввоз продукции в страну составил $17,8 млрд, а на иностранные услуги пришлось $1,6 млрд.

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