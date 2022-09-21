USAID провело в Ташкенте саммит для женщин Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - В среду, 21 сентября, агентство США по международному развитию (USAID) провело второй ежегодный Региональный женский саммит «Женщины в торговле: Вызовы и возможности для женщин Центральной Азии» в Ташкенте.

Саммит объединил 100 женщин-владельцев и руководителей предприятий, общественных деятелей, представителей ассоциаций деловых женщин, государственных учреждений и неправительственных организаций из Центральноазиатских стран. Участницы саммита обсудили возможности интеграции гендерных аспектов во все отрасли экономики стран региона, в частности, в сферы торговли и таможенного администрирования, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

Обсуждались преимущества открытия представительства ассоциации «Женщины в логистике и транспорте» (WiLAT) в Узбекистане, а также текущие геополитические изменения в отношении цепочек поставок, авиаперевозок и глобальной торговли.

Нетворкинг-сессия предоставила ассоциациям деловых женщин возможность поделиться опытом, завести новые знакомства, установить региональные связи, обменяться идеями и максимально эффективно использовать свои навыки и возможности.

По данным Всемирного банка, простое устранение гендерного разрыва в оплате труда увеличит мировое благосостояние на 160 триллионов долларов США. Полная интеграция женщин в экономику позволит достичь еще больших результатов.