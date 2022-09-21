Узбекистан планирует закупить в ЕС и Южной Корее 40 поездов и 100 вагонов

CentralAsia (UZ) - Компания «Узбекистон темир йуллари» ведет переговоры с компаниями из Европы и Южной Кореи о закупке до 140 вагонов и поездов, сообщила пресс-служба перевозчика.

Планируется приобретение 34 электропоездов, 6 дизельных поездов и как минимум 100 новых пассажирских вагонов современных типов «для обеспечения наибольшего охвата пассажирских перевозок в железнодорожном сообщении по всем регионам республики».

Вопросы закупки подвижного состава обсуждались с французской Alstom, немецкой Siemens, испанской SAF, швейцарской Stadler, чешской Skoda и южнокорейской Hyundai в рамках международной выставки InnoTrans 2022, проходящей в эти дни в Берлине.