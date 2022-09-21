В России проходят акции против мобилизации, - СМИ

CentralAsia (CA) - В городах России проходят акции против мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке люди выходят на центральные площади городов без лозунгов и плакатов, опасаясь задержаний. Об этом сообщает издание Медиазона.

В Екатеринбурге на площади Труда проходит митинг против «частичной мобилизации». Как пишет 66.RU, на акции силовики задержали не менее 40 человек.

Спустя 20 минут после того, как на площади стали собираться люди, один из полицейских сказал в громковоритель, что дает протестующим 30 секунд на то, чтобы разойтись с «несанкционированного мероприятия».

По данным «Вечерних Ведомостей», в городской отдел полиции №1 уже доставили 28 задержанных, при этом десять из них позже перевезли в отдел №5, так как в ОП-1 не хватило мест.

В восьми городах России к 17:00 по московскому времени на акциях протеста против «частичной мобилизации» силовики задержали более 66 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Речь идет о Москве, Улан-Удэ, Железногорске, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Томске. В последнем больше всего задержанных — 35 человек. Поименные списки правозащитники публикуют на своем сайте.

Как пишут «Сибирь. Реалии», в Иркутске число задержанных «приближается к 20», на Ново-Соборной площади в Томске задержали как минимум троих протестующих.

Прокуратура Москвы предупредила россиян об уголовной и административной ответственности за участие в митингах и их организацию без подачи уведомления. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Распространение подобных материалов (с призывами к участию в акциях — МЗ) через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети "Интернет", в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», — отметили в прокуратуре.

Ведомство уточнило, что речь идет о статьях о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП), «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП), вовлечении детей в «антиобщественные действия» (статья 151 УК), военных «фейках» (статья 207.3 УК) и массовых беспорядках (212 УК).