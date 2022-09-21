Латвия отказалась впускать избегающих мобилизации граждан России

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, желающим избежать мобилизации в армию или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. Он объяснил это «соображениями безопасности». Запись опубликована в его Твиттере 21 сентября.

С 19 сентября страны Балтии, включая Латвию, закрыли границу для граждан России с шенгенскими визами. Ранее заявлялось, что выдача гуманитарных виз, которые, в частности, выдаются людям под угрозой преследования со стороны государства, продолжится.

Финляндия, которая продолжает выдавать россиянам туристические визы, хотя и в ограниченном объёме, заявляет, что будет отказывать в них российским мужчинам, если есть основания полагать, что они не вернутся в Россию. Об этом заявил в интервью газете Helsingin Sanomat глава консульской службы Министерства иностранных дел Юсси Таннер.

21 сентября в России президент Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Указ был опубликован на сайте Кремля. Это было объяснено необходимостью продолжить боевые действия в Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч человек.

Днём ранее, 20 сентября, Госдума в экстренном порядке приняла поправки в Уголовный кодекс, которые, в частности, вводят уголовное наказание для граждан, отказывающихся воевать в составе армии. 21 сентября они были приняты Советом Федерации и ожидают подписи Путина.