Монголы провозгласили Pax Mongolica на просторах Евразии 800 лет назад, и призываю к «глобальному миру» — Pax Globalica, — Хурэлсух Ухнаа

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии призвал к миру с трибуны ООН.

Вот полный текст выступления Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа на Общем комментарии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Уважаемый Председатель Ассамблеи,

Уважаемый Генеральный секретарь,

Уважаемые гости и представители,

Дамы и господа,

Выражаю искреннюю признательность Председателю 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабе Куроши и желаю больших успехов в работе сессии.

Полагаю, что это будет сделано на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, играющей важную роль в активизации социально-экономического восстановления стран мира после пандемии, достижении Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата и опустыниванием, определение путей разрешения международных кризисов и конфликтов путем диалога и мира.

В 2021 году Монголия отметила свое 60-летие в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций, а в этом году отмечается 30-летие объявления ее территории зоной, свободной от ядерного оружия, и 20-летие ее участия в миротворческих операциях ООН.

На протяжении 60 лет этой истории Монголия была ответственным членом Организации Объединенных Наций, активно и старательно участвовала в многостороннем сотрудничестве международного сообщества, и наша страна сыграла свою реальную роль в глобальном мире, безопасности, хорошей жизни и развитии для человечества, и мне приятно и достойно сказать от имени нашей страны и представителей этой уважаемой трибуны Организации Объединенных Наций, что мы внесли свой вклад.

Уважаемый спикер,

Мир переживает трудные времена со многими проблемами и трудностями, такими как бедность, неравенство, изменение климата, пандемии, трудности с пограничным таможенным транспортом и логистикой, связанные с пандемией, рост цен на сырьевые товары и инфляция, а также геостратегическая и геополитическая напряженность.

В целях защиты жизни и здоровья своих людей страны закрыли свои границы и установили карантины, а в тяжелые времена пандемии, когда мир находился в экономическом кризисе, расходы на армию и вооружение стран мира постоянно растут, и в 2021 году 2,1 трлн долларов США достигли рекордного уровня, согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Если бы этот огромный бюджет и средства, потраченные на армию и вооружение, были направлены в развивающиеся страны, скольким миллионам детей было бы предоставлено светлое будущее, скольким миллионам удалось бы вырваться из нищеты, скольким миллионам удалось бы освободиться от голода и болезней, сколько миллионов будет иметь пищу, образование и сколько миллионов будут иметь работу и жилье?

Настало время для всего мира задуматься и подумать о том, какого прогресса можно было бы добиться, если бы эта огромная сумма денег была потрачена на великую задачу борьбы с глобальным потеплением и изменением климата, стоящую перед человечеством.

За последний 20 век человечество пережило две крупные мировые войны, понесло потери, жило во враждебной атмосфере холодной войны, испытало достаточно бедствий и страданий, таких как расколы, межрелигиозные конфликты, терроризм.Но и сегодня ситуация в нашем мире становится все сложнее, и очень жаль, что недоверие и непонимание усугубляются.

Поэтому мы должны учиться на ошибках прошлого и стремиться разрешать любые недоразумения, конфликты и войны мирным путем и мирным диалогом в нынешние трудные времена на основе взаимного доверия, взаимопонимания и взаимного уважения.

Восемь веков назад монголы, наши предки, Великий Хаан Чингисхан, объединили монгольский народ, создали государство Великая Монголия под властью Вечного Синего Неба, положил конец многовековым войнам и конфликтам, ), примирил Запад и Восток, поставил их под верховенство права и государства и провозгласил Pax Mongolica («монгольский мир» ) на необъятных просторах Евразии.

Ученые по всему миру считают, что создание Pax Mongolica стало важным вкладом монголов в мировую историю и развитие человечества. Они подчеркивают, что Pax Mongolica сыграл важную роль в развитии мировой торговли, дипломатии, обмене посланниками, а также в провозглашении идеи религиозной свободы и верховенства права без навязывания собственной религии и культуры другим.

В 2005 г., по случаю 800-летия образования Великого Монгольского государства, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН высоко оценила вклад монголов в историю человечества и заявила, что «монголы — это народ, оставили свои следы во многих обществах Азии и Европы, усвоив западную и восточную культуру и традиции. И ГА признавая важную роль, которую она сыграла в обмене товарами, как мост между мировыми цивилизациями, в развитии широкой сети торговли и торговли, в создании крупных административных, культурных, религиозных и торговых центров, в развитии диалога и отношений между цивилизациями всех форм, и подчеркнула, что важность жизни в гармонии с природой, которая была передана монгольской цивилизацией, в современном мире все больше возрастает».

Это ясно свидетельствует о том, что Pax Mongolica содержал в себе прогрессивные идеалы, являющиеся основой коллективных усилий по сохранению мира и стабильности в современном мире.

Поэтому мы, потомки монголов, установивших в мировой истории порядок Pax Mongolica, если страны мира смогут понять друг друга и работать вместе, а любой конфликт урегулировать путем мирного диалога и согласия , наш голубой мир будет мирным, и человечество сможет достичь к «глобальному миру» — Pax Globalica. Я призываю людей мира сотрудничать в этой мирной работе.Монголия последовательно проводит миролюбивую, открытую, многоопорную и независимую внешнюю политику, и четким свидетельством международной поддержки этой внешней политики нашей страны является то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Монголию в августе прошлого года заявил: , «Монголия — страна, ставшая символом мира в раздираемом конфликтами мире».

Монголия активно участвовала в укреплении международного мира и безопасности и миротворчестве, выдвинула множество предложений и инициатив, ярким примером которых является объявление ее территории зоной, свободной от ядерного оружия.

Все мы знаем, что в своем выступлении на открытии 10-й Конференции ООН по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, состоявшейся в августе прошлого года, Генеральный секретарь ООН предупредил, что мир находится всего в одном шаге от ядерной опасности.

Поэтому не только страны, присоединившиеся к этому соглашению, все страны-члены Организации Объединенных Наций проявят политическую волю, мужество и убежденность для мира, свободного от ядерного оружия, и для будущих поколений, я призываю вас усердно работать вместе на это.

Монголия считает, что конфискация, нераспространение, полное уничтожение ядерного оружия и создание безъядерного региона являются наиболее правильными и эффективными способами создания мира без ядерного оружия.

Поэтому международное признание Монголией ее безъядерного статуса считается реальным вкладом в мировые усилия по избавлению от ядерного оружия.

Уважаемый спикер,

Прошло 20 лет с тех пор, как Монголия начала участвовать в миротворческих операциях ООН. В прошлом более 20 тысяч военнослужащих нашей страны участвовали в миротворческих и других международных операциях ООН и продолжали нести службу в горячих точках мира.

С момента направления первой женщины-миротворца в миротворческую операцию ООН в 2006 году Монголия стала одной из 20 стран с наибольшим количеством женщин-миротворцев из более чем 120 стран, предоставляющих военные и полицейские силы для этой операции.

Наша страна выполняет Резолюцию Совета Безопасности ООН № 1325 «О женщинах, мире и безопасности» и рекомендацию Управления операций по поддержанию мира ООН «довести к 2027 году число женщин-военнослужащих на действительной военной службе до 15 процентов».

В рамках этой цели по инициативе Монголии в июне текущего года в Улан-Баторе успешно организована международная конференция «Участие женщин-военнослужащих в миротворческих операциях ООН», в которой приняли участие представители более 30 стран и международных организаций. мероприятие, где они делились своими знаниями и опытом.

Монголия выступила с инициативой проведения раз в пять лет международной конференции женщин-миротворцев, участвующих в миротворческих операциях ООН.

Мы уверены, что эта наша инициатива будет с благодарностью поддержана соответствующими агентствами ООН и странами, предоставляющими войска для операций ООН по поддержанию мира.

Мне приятно отметить, что ООН высоко оценила реальный вклад, предложения и инициативы миролюбивой Монголии в Операцию ООН по поддержанию мира и святое дело укрепления международного мира и безопасности.

Уважаемый спикер,

Монголия последовательно предлагала создать механизм диалога в Северо-Восточной Азии с целью поддержания безопасности Северо-Восточной Азии и содействия денуклеаризации Корейского полуострова.

В этом контексте в 2013 году была инициирована международная конференция «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии.

В июне прошлого года в Улан-Баторе прошла 7-я Международная конференция «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, состоялись переговоры и дискуссии по таким темам, как стимулирование региональной безопасности, энергосистемы, зеленого развития, гуманитарного сотрудничества и экономического развития после пандемии COVID-19.

По итогам конференции растет авторитет инициативы «Улан-Баторский диалог», которая развивается в открытый механизм регионального диалога с участием стран региона, с широким участием государственных и международных организаций и научных кругов.

В случае стихийных бедствий и снижения риска региональных бедствий в периоды риска инфекционных заболеваний населения и оказания гуманитарной помощи становится одной из самых актуальных проблем безопасности в Северо-Восточной Азии.

Поэтому в 2018 году наша страна впервые выступила с инициативой создания единой платформы по снижению риска бедствий в Северо-Восточной Азии в Монголии, а сейчас на базе старого аэропорта Улан-Батора мы выдвигаем инициативу по созданию центра гуманитарной помощи и склад для Северо-Восточной Азии.

Уверен, что эти инициативы получат поддержку и сотрудничество со стороны других стран региона, системы ООН и специализированных организаций.

Уважаемый спикер,

Масштабные экономические санкции и ограничения, спровоцированные продолжающимся третьим годом пандемии COVID-19 и геополитическими конфликтами, нанесли тяжелый удар по национальным экономикам, доведя мировые рыночные цены на продовольствие, топливо, сельскохозяйственные и энергетические товары до рекордно уровня и резко провоцируя глобальные колебания экономики и финансовых рынков и создавая серьезные риски.

Благодаря немедленной поддержке, оказанной Организацией Объединенных Наций, ее организациями системы и странами-партнерами по развитию в усилиях по борьбе с пандемией COVID-19, наша страна в настоящее время полностью вакцинировала 70 процентов своих граждан, полностью сняла внутренние ограничения против пандемии и полностью открыл свои границы.

Несмотря на трудные времена, правительство Монголии приняло «Политику возрождения» для достижения Целей устойчивого развития. Мы уделяем особое внимание таким вопросам, как развитие сельских районов, интенсификация зеленого развития, государственно-частное партнерство и повышение производительности.

Кроме того, в трудные времена пандемии и в новой ситуации Монголия активизировала электронный переход, утвердила пакет законов об электронном развитии, внедрила электронную систему «E-Mongolia», упростила госуслуги, поддержала деятельность граждан и предприятий, а также обуздание коррупции и бюрократии, обеспечение информационной безопасности, укрепление надлежащего управления, дальнейшее расширение и развитие многостороннего сотрудничества между странами и регионами.

Монголия полностью поддерживает Цели устойчивого развития, утвержденные Организацией Объединенных Наций, и основные вопросы развития, выдвинутые Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в его речи «Наша общая цель» и реализуется в соответствии с документом развития «Видение-2050» и «Новой политикой возрождения» нашей страны.

Уважаемый спикер,

Мы не должны забывать, что глобальное изменение климата, утрата биологического разнообразия, опустынивание, деградация почв, нехватка воды и засухи являются серьезными вызовами для человечества и все еще ждут своего решения.

Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата.

Поэтому в целях борьбы с глобальным изменением климата, опустыниванием и пыльными бурями, а также для увеличения лесных и водных ресурсов в нашей стране запускается национальное движение «Миллиард деревьев» по ​​посадке, выращиванию и защите миллиардов деревьев.

Наш народ, правительство и партнеры по развитию приветствовали инициативу, и теперь национальное движение «Миллиард деревьев» успешно проходит по всей стране, и мы рады сообщить, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций лично присоединился к движению и поддержал его.

Кроме того, Монголия вновь заявляет о своей позиции активно сотрудничать и вносить реальный вклад в снижение негативных последствий изменения климата и защиту окружающей среды на региональном и международном уровне.

В рамках этой работы мы хотели бы сообщить вам, что Монголия готовится принять и организовать 17-ю Конференцию сторон (COP17) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по опустыниванию в 2026 году.

Также одной из проблем, которая привлечет внимание всего мира, является нехватка пастбищ, пространство для кочевого скота с каждым днем ​​сокращается, а кочевая цивилизация находится под угрозой исчезновения.

Мы, монголы, — кочевой народ, занимающийся скотоводством. Жизни более 200 миллионов человек в таких странах, как наша, которые занимаются кочевым животноводством и живут в гармонии с природой, находятся под угрозой из-за изменения климата, деградации почвы, опустынивания и засухи.

В целях защиты их интересов, улучшения управления пастбищами и их использования, поддержания баланса экосистемы, а также обеспечения продовольствием и безопасности населения мира Монголия инициировала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой 2026 год объявляется «Международным годом пастбищ и кочевых животноводов», утвержденный 15 марта текущего года.

Для достижения целей устойчивого развития, использования здоровой пищи в здоровой окружающей среде и создания здоровой среды обитания Монголия приступила к реализации национальных программ «Продовольственная безопасность и безопасность» и «Здоровый монгольский народ» совместно с Национальным движением «Миллиард деревьев» и государственными структурами выражаем благодарность за сотрудничество к странам региона.

Уважаемый спикер,

В условиях, когда порядок и нормы международных отношений, установившиеся после Второй мировой войны, резко меняются, возрастает роль и значение многостороннего сотрудничества и международного сообщества.По этой причине я считаю очень важным, чтобы каждое государство-член активно участвовало в ускорении реформы Организации Объединенных Наций и укреплении позиции и роли организации.

Монголия считает, что фундаментальным вопросом реформы ООН является реформа Совета Безопасности ООН, который имеет особое право и обязанность поддерживать международный мир и безопасность.

С 2009 года наша страна регулярно участвовала в межправительственном диалоге по реформе Совета Безопасности ООН и выражала свою принципиальную позицию.

События последних лет все больше доказывают, что Генеральная Ассамблея ООН является важнейшей площадкой для обсуждения глобального мира, безопасности, прав человека, свободы и развития.

Укрепление роли Генеральной Ассамблеи ООН считается важным для обеспечения баланса сил между странами и более четкого выявления позиций и голосов малых и развивающихся стран.

Поэтому, как страна-член, я призываю вас поддержать реформы «Пяти направлений перемен», предложенные Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в его речи «Наша общая цель», и работать вместе во имя мира, безопасности и развития во всем мире.

Пусть Вечное Синее Небо благословит человечество навсегда.

Спасибо».

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