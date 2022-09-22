Я бы хотел, чтобы в Германии было сушеный творог и мороженое из облепихи, как в Монголии

Бенджамин Брозиг

CentralAsia (MNG) - Бенджамин Брозиг, немецкий исследователь, работающий в области монгольского языкознания в Университете Монголии, был приглашен в качестве постоянного гостя рубрики «Монголия глазами аутсайдеров».

- В каком году вы впервые приехали в Монголию?

- Впервые я приехал в Монголию в 2005 году. В то время я жил и работал два месяца, а в 2013 году вернулся на год, и с тех пор каждый год, кроме пандемических год.

- Расскажите, пожалуйста, о своем первом визите в Монголию в 2005 году.

- Когда я только приехал, мой уровень монгольского был очень плохим. Конечно, по сравнению с тем, что и сейчас, в Улан-Баторе было меньше людей и меньше машин. Я хотел быстро выучить монгольский и быстро адаптироваться к окружающей среде. В то время я не забываю, как впервые выпил кисломолочку (айраг из кобыльего молока) и немного нервничал. Монгольский молочный чай и творог очень вкусные. Летом приятно есть творог, замоченный в чае.

- Какая монгольская еда вам нравится?

- Я люблю овощной суп. Я вообще люблю нежирную пищу. Несколько лет назад было относительно много вегетарианских ресторанов, но сейчас их стало меньше. Я плохо знаю. Места, которые я знал, больше не работают.

- Вы очень хорошо говорите по-монгольски. Причина изучения монгольского языка?

- После окончания средней школы я толком не знал, какую специальность изучать. Так или иначе, я думал о выборе между лингвистикой и физикой. В то время я очень увлекся изучением монгольских слов и предложений от монгольского друга, который ходил со мной в шахматный кружок.Конечно, для изучения языкознания необходимо выбрать конкретный иностранный язык. Я не хотел выбирать язык, который раньше много изучали, например английский, и он меня не интересовал. Уровень лингвистических исследований в монгольском языке аналогичен языку эве в Гане. Я нашел это очень интересным в то время. Поскольку я выбрал монгольский язык, я также изучал монгольскую культуру, и она мне понравилась еще больше. В то время я изучал и монгольское, и японское языкознание в Боннском университете, мне почему-то было неинтересно разбираться в японцах, и их культура меня не так интересовала, как монгольская культура.

- Какие черты монголов вам нравятся?

- Очень хороший обычай позволит гостям ночевать у себя дома. В Германии, если вы хотите переночевать в семье, вы должны сообщить об этом заранее, иначе неясно, сможете ли вы пойти в семью и переночевать. А вот в Монголии приятно переночевать с комфортом, если в дом вдруг приедет гость. Каждый раз, когда вы встречаете монгольского человека, вы чувствуете открытый и позитивный настрой. В Германии, однако, это почти не так. Если мы это сделаем, атмосфера межличностных отношений в нашей стране станет более позитивной и приятной.

- Что самое лучшее в Монголии?

- Когда я нахожусь в Монголии, я обычно встречаюсь со своими монгольскими друзьями и посещаю их дома.Кроме того, приятнее чувствую себя летом, когда небо чистое. В сентябре мне нравится еще больше. Потому что я ужасно люблю монгольские дикие и лесные ягоды. В это время можно есть облепиху, чернику и бруснику. В Германии брусника не всегда доступена, а только с сахарной смесью. В Германии почти нет таких ягодов, как брусника, которые продаются оптом.

- Так что же вас огорчает, когда вы находитесь в Монголии?

- Похоже, что проблема мусора очень актуальна. Когда идешь по улицам города, то тут и там видишь мусор. Конечно, некоторые люди носят свой мусор с собой и выбрасывают его в мусорное ведро и урну, но есть и другие, которые выбрасывают его на улицу. Поэтому представляется необходимым разработать технологию переработки отходов.

- Какие продукты или услуги, доступные в Монголии, вы хотели бы представить в Германии?

- В Германии есть йогурт, но нет оптого торговля его, как в Монголии. Это то, что я хочу представить в Германии. /смеется/ Также хотелось бы, чтобы они могли продавать различные молочные продукты, такие как облепиховое мороженое и творог, как в Монголии. Но, похоже, большинство немцев не очень любят творог.

- Что из Германии, по вашему мнению, следует внедрить в Монголию?

- Технология обращения с отходами.Необходимо улучшить управление отходами. Могут быть такие технологии, как отказ от использования угля и увеличение мощности станции для обеспечения централизованного теплоснабжения. В Германии тоже есть проблема с пробками. Я думаю, что если в Улан-Баторе будет метро, ​​это поможет уменьшить заторы на дорогах.

- Как вы ходите на работу?

- Мой дом находится в микрорайоне "Сансар". До Монгольского госуниверситета и Академии наук хожу пешком, иногда езжу на автобусе. Сейчас относительно тепло, поэтому ходить легче.

- Вы живете в Монголии зимой?

- Зимой я дважды был в Улан-Баторе. В то время у меня появился кашель, боль в горле и проблемы с легкими. Загрязнение воздуха в Улан-Баторе очень плохое. Я был один раз в Ордосе, Внутренняя Монголия, хоть и зима была -20 градусов, но качество воздуха было нормальное. Мой контракт заканчивается в марте следующего года, но я еще не решил, продолжать ли.

- Пунктуальность в Германии высока. Как дела у монголов в этом отношении?

- Я думаю, что пунктуальность монголов относительно улучшилась.Когда я впервые приехал в 2005 году, встречаться с людьми вовремя было относительно сложно. Говорят, что немцы пунктуальные, но иногда поезд опаздывает. /смеется/. Но мне показалось, что шведы пунктуальнее немцев. Я был в Швеции в 2010-2014 годах. В Германии считается относительно нормальным опоздание на 15 минут, но в Швеции считается очень плохим опоздание на 5 минут.

- Спасибо за беседу. Желаю вам успехов в вашей работе.

источник: gogo.mn

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