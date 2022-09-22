Нотариальные услуги в Монголии все больше выходят из употребления

CentralAsia (MNG) - Больше нет необходимости нотариально заверять 74 справки, такие как паспорт, гражданские и водительские права, свидетельства о рождении, браке и смерти, адрес проживания и социальные выплаты.

Министерство электронного развития и коммуникации и Нотариальная палата Монголии подписали меморандум о сотрудничестве. Это даст следующие возможности:

- Государственные организации и должностные лица не должны требовать нотариального заверения справок, которые можно получить через Единую систему государственных услуг или систему E-Mongolia.

Это включает в себя:

74 справочных данных, таких как паспорт, гражданские и водительские права, свидетельства о рождении, браке и смерти, адрес проживания и социальные выплаты.

- Совместно создать возможность предоставления электронных копий справок, спецификаций и договоров об оказании нотариальных услуг через государственную систему обмена информацией E-Mongolia.

Путем развития платформы для совершения электронных нотариальных действий, установления и проверки личности граждан и юридических лиц с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), создания условий для оказания услуг, использования общедоступной информационной инфраструктуры для совершения нотариальных действий проблемы, связанные с нотариусом, где распространены жалобы граждан, будет решен.

Обе стороны договорились о создании этого меморандума, чтобы обеспечить выполнение «Закона о прозрачности публичной информации» и быстро предоставлять государственные услуги в электронном виде.

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