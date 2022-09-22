Начало защиты реки Хэрлэн

река Хэрлэн

CentralAsia (MNG) - По инициативе, ответственности и указанию президента Монголии Хурэлсух Ухнаа началась работа по защите реки Хэрлэн.

В Офисе президента состоялось совместное совещание с Управлением окружающей среды и туризма аймака Хэнтий, Управлением бассейна реки Хэрлэн, на котором обсуждались план работы и организационный процесс.

В рамках этого Рабочая группа состоит из государственных и административных организаций и соответствующих должностных лиц пяти областей, одного района и 22 сомонов, в которых протекает река Хэрлэн. В дальнейшем планируется двойная охрана основных истоков реки Херлен, а также проведение стандартных и комплексных работ по охране рек и ручьев.

Хэрлэн гол — река в Монголии и Китае, основная питающая река озера Далайнуур. Длина реки составляет 1254 км, из них 1090 км в Монголии. Площадь бассейна — 116 400 км².

Исток находится на юго-восточных склонах гор Хэнтий, близ Бурхан-Халдуна. Впадает в озеро Далайнуур.

Протекает по аймакам Хэнтий, Төв, Сухбаатар (образует административную границу), Дорнод в Монголии и по Внутренней Монголии в Китае. На реке расположен четвёртый по величине город Монголии Чойбалсан.

Ледостав с ноября по апрель, во многих местах перемерзает.

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