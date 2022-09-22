Мужская и женская сборные Монголии по борьбе квалифицировались на чемпионат мира

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по борьбе 2022 года прошел в Белграде, столице Сербии, с 10 по 18 сентября. Мужские и женские сборные Монголии по вольной борьбе приняли участие в соревнованиях и завоевали три серебряные и две бронзовые медали, благодаря чему команда заняла 11-е место в медальном зачете из 74 стран.

Д. Отгонжаргал в женской борьбе 50 кг, Хулан Батхуяг в женском 53 кг и М. Лхагвагэрэл в самом тяжелом весе у мужчин или 125 кг завоевали серебряные медали, а спортсмены З. Занабазар в мужской 57 кг и Н. Наранхуу в мужской весовой категории до 61 кг завоевали бронзовые медали. Отличие этих медалей в том, что четыре из этих пяти медалей были завоеваны в олимпийской весовой категории.

В командном зачете мужская команда заняла четвертое место с 68 очками (США-198, Иран-150, Япония-70), а женская сборная заняла 4-е место после Японии, США и Китая. В результате мужская и женская команды вышли на чемпионат мира, который состоится в декабре следующего года. Первые восемь команд участвуют в чемпионате мира по приглашению.

Сборная Монголии по вольной борьбе завоевала три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по борьбе, что стало самым высоким достижением с 2015 года.

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