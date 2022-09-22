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Монгольские циркачи застряли в Бразилии из-за авиакомпании Latam

CentralAsia (MNG) -  Эрнесто Пиментел осуждает, что монгольские артисты из его цирка застряли в Бразилии: «Им мешали путешествовать».

Согласно сообщениям, после успеха цирка Чола Чабука «Вольвер» 14 монгольских артистов, которые были частью его труппы, не смогли вернуться на Родину, потому что известная авиакомпания затруднила им посадку на рейс, пишет Эрнесто Пиментель через социальные сети.

Представитель América Televisión утверждал, что монгольская группа прибыла в Перу с остановкой в ​​Европе и другими связями. Их обратные билеты были куплены у компании Latam, однако, когда они прибыли в аэропорт 5 сентября, они были удивлены тем, что перепродали билеты и отменили некоторые рейсы в Европу.

Компания Latam выдала монгольским артистам билет через Сан-Паулу и Франкфурт, чтобы они играли только в одной европейской стране, однако этого так и не произошло, и он даже осудил жестокое обращение с ними, несмотря на то, что у нее на руках годовалый ребенок.

Со всем, через что проходят монгольские артисты, Пиментель обратился за помощью в Миграционную службу, Консульство или Посольство Бразилии, чтобы его актерский состав не остался беспомощным в дальних краях своей страны.

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