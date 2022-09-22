Двухмесячная программа онлайн-обучения для монгольских аварийно-спасательных служб из Внутренней Монголии

CentralAsia (MNG) - Китай во вторник провел онлайн-курсы обучения для 200 монгольских спасателей в Хух-Хото, автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая, чтобы поддержать возможности страны по реагированию на чрезвычайные ситуации.

В течение двух месяцев планируется провести четыре онлайн-тренинга. Стажеры из Монголии будут изучать в режиме онлайн первую помощь, сердечно-легочную реанимацию, помощь при травмах, несчастные случаи, распространенные чрезвычайные ситуации и другие теоретические курсы. Также будут проводиться онлайн-практикумы и интерактивная оценка.

Крайне необходимо организовать трансграничный курс обучения для работников скорой медицинской помощи, заявила генеральный секретарь Монгольского общества Красного Креста Н. Болормаа. Она добавила, что они могут оказать неотложную медицинскую помощь до прибытия профессиональных медицинских работников, спасти жизни раненых и больных, предотвратить ухудшение травм и сократить медицинские расходы.

К 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией в 2019 году Китай пообещал провести 3000 операций по восстановлению катаракты для монголов в следующие пять лет, вылечить 200 монгольских детей с врожденными пороками сердца, обучить 1000 работников скорой медицинской помощи и поддержать здание станций скорой медицинской помощи и спасательных добровольческих отрядов

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