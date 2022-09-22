Глава ООН призывает власти Афганистана открыть школы для девочек

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите «Преобразование глобального образования», организованном Организацией Объединенных Наций, призвал талибов немедленно снять все ограничения на доступ девочек к образованию, пишет Тolonews.

«С этой трибуны я обращаюсь к властям Афганистана: немедленно снимите все ограничения на доступ девочек к среднему образованию. Школы должны быть открыты для всех без дискриминации. Мы должны вернуть годы образования, потерянные во всем мире из-за пандемии. Качественное образование для всех означает преодоление кризисов в базовом обучении и обеспечение его непрерывности, а также уделение большего внимания образованию в горячих точках кризиса», — сказал Гутерриш,.

На саммите бывший капитан афганской команды робототехников Сомая Фаруки, призвала международное сообщество не забывать об афганских девочках, которым запрещено ходить в школу.

«Вы не должны забывать тех девочек, которые остались позади, тех, кому вообще не посчастливилось ходить в школу, проявите свою солидарность со мной и миллионами афганских девочек», — сказала Сомая Фаруки.

С другой стороны, некоторые студентки сказали, что они потеряли надежду на обещания, данные правительством, которые никогда не приводят к действиям. «Мы потеряли мотивацию и ждем, когда правительство примет решение открыть для нас школы», — сказал Хадиа, студент.

18 сентября (воскресенье) исполнился год с тех пор, как в Афганистане школы старше шестого класса остаются закрытыми для девочек-учениц 7-12 классов. Придя к власти, талибы закрыли школы для учениц старше шестого класса.

«В воскресенье исполняется год с тех пор, как девочкам запретили посещать среднюю школу в Афганистане. Год потерянных знаний и возможностей, которые они никогда не вернут. Девочки должны учиться в школе. Талибан должен впустить их обратно», — заявил Антониу Гутерриш.

В воскресном заявлении МООНСА говорится, что Организация Объединенных Наций вновь призывает де-факто власти страны принять срочные меры по открытию средних школ для всех.

«Это трагическая, позорная годовщина, которой вполне можно было бы избежать», — сказал заместитель главы МООНСА Маркус Потцель.

«Продолжающееся исключение девочек из средней школы не имеет веских оснований и не имеет аналогов нигде в мире. Это наносит серьезный ущерб поколению девочек и будущему самого Афганистана», — сказал он.

По оценкам МООНСА, за последний год более миллиона девочек не могут посещать среднюю школу. «Талибан не смог выполнить различные обещания, что они позволят им вернуться в класс. Запрет не позволяет девочкам посещать классы с 7 по 12, в первую очередь касается девочек в возрасте от 12 до 18 лет», — говорится в заявлении. В заявлении МООНСА говорится, что отказ в образовании нарушает самые основные права девочек и женщин.«Это увеличивает риск маргинализации, насилия, эксплуатации и жестокого обращения в отношении девочек и является частью более широкого спектра дискриминационных политик и практик, направленных против женщин и девочек, с момента прихода к власти де-факто властей летом 2021 года», — говорится в заявлении. Ранее талибы заявили, что предпринимаются усилия по открытию школ по всему Афганистану. «Талибан объяснял этот вопрос в разное время, но на данный момент обновлений по этому поводу нет», — сказал заместитель пресс-секретаря талибов Билал Карими.

Вот уже год как средние школы закрыты для девочек, и у официальных лиц Исламского Эмирата есть разные теории об открытии школ для девочек старше 6 класса.