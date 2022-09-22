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Узбекистан и Польша обсудили международные пассажирские и грузовые перевозки

CentralAsia (UZ) -  При содействии Посольства Узбекистана вчера в формате видеоконференции состоялось очередное заседание узбекско-польской Смешанной комиссии по международным пассажирским и грузовым перевозкам, сообщает ИА «Дунё».

Цель - обсуждение вопросов дальнейшего развития узбекско-польского взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики, обеспечения бесперебойных экспортно-импортных перевозок грузов, предоставления взаимных льгот в грузовых перевозках, создания благоприятных условий для национальных перевозчиков, а также развития альтернативных маршрутов тарнспортировки грузов.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель министра транспорта Абдусамат Муминов, польскую – государственный секретарь Министерства инфраструктуры Рафал Вебер.

Сторонами рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в августе этого года визита в Польшу делегации во главе с министром транспорта Узбекистана Ильхомом Махкамовым и его переговоров с польскими партнерами о состоянии и перспективах сотрудничества в сфере транспорта и грузовых перевозок, увеличении количества бланков разрешений для грузового автотранспорта.

Отмечено, что со вступлением в силу «GSP+» значительно увеличились экспортные поставки из Узбекистана в страны ЕС, в том числе Польшу. При этом расширяется номенклатура узбекского экспорта. Подчеркнуто, что по итогам 2022 года экспорт из Узбекистана в Польшу вырастет по сравнению с 2021 годом на 40 миллионов долларов и составит 130 миллионов долларов. В этой связи значительно повышается потребность в дополнительных обменах разрешительными бланками.

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