Туркменистан и Пакистан обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

CentralAsia (TM) - В среду, 21 сентября, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Государственным министром нефти Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масуд Маликом.

Как сообщает туркменский МИД, стороны обсудили партнёрство в энергетическом секторе. Были рассмотрены возможности дальнейшего продвижения реализации таких стратегически важных проектов, как транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Мусадик Масуд Малик отметил, что руководство Пакистана поддерживает данные проекты, имеющие важное значение, как для каждой из участвующих сторон, так и для региона в целом.

Днем ранее государственного министра нефти принял президент Сердар Бердымухамедов.

Газопровод ТАПИ мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдет от туркменского месторождения «Галкыныш» через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Общая протяженность газопровода ТАПИ - 1814 км, из них 207 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.

Строительство туркменского участка стартовало в декабре 2015 года. В феврале 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода.

Проект получил одобрение России, США и ряда других государств мира. О намерении участвовать в финансировании ТАПИ заявили АБР, ЕБРР, ИБР, Саудовский фонд развития и др. По оценкам, общая стоимость проекта составит $8-10 млрд.