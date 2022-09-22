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Комитет гражданской авиации Казахстана прокомментировал увеличение цен на билеты Москва—Алматы

CentralAsia (KZ) -  В Комитете гражданской авиации Казахстана (КГА) прокомментировали сообщения о резком подорожании стоимости билетов по маршруту Москва—Алматы.

«В связи с распространением в социальных сетях информации касательно стоимости билетов по маршруту Москва—Алматы сообщаем, что цена билетов в распространяемой информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай по маршруту Москва—Дубай (авиакомпания Emirates) и Дубай—Алматы (авиакомпания «Эйр Астана»). На прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам Москва—Алматы и Дубай—Алматы тарифы не менялись», - говорится в сообщении.

В КГА добавили, что:

- стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту Москва (Внуково) – Алматы от 24 сентября составляет 253 688 тенге, от 29 сентября – 208 078 тенге.

- стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Дубай – Алматы от 22 сентября 2022 года - 334 146 тенге.

  • Стоимость авиабилетов из Москвы в другие страны резко выросли 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

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