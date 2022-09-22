Встретились Батцэцэг Батмөнх и Джейхун Байрамов в Нью-Йорке

// trend.az

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями о деятельности и сотрудничестве в рамках Движения неприсоединения, двусторонних отношениях и региональных вопросах.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку, оказанную инициативам Азербайджана в период его председательства в рамках Движения неприсоединения, и проинформировал коллег о предстоящих планах.

Они заявили, что намерены и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.

Затем были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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