Встретились Батцэцэг Батмөнх и Джейхун Байрамов в Нью-Йорке

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.
В ходе встреч стороны обменялись мнениями о деятельности и сотрудничестве в рамках Движения неприсоединения, двусторонних отношениях и региональных вопросах.
Министр Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку, оказанную инициативам Азербайджана в период его председательства в рамках Движения неприсоединения, и проинформировал коллег о предстоящих планах.
Они заявили, что намерены и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.
Затем были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.