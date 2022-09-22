Генпрокуратура Узбекистана предупредила об уголовной ответственности за военную службу за рубежом

CentralAsia (UZ) - Генеральная прокуратура выступила с обращением к гражданам Узбекистана, находящимся за границей.

Ведомство предупредило об уголовной ответственности за вступление в ряды вооруженных сил иностранных государств.

Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет. По статье 154−1 УК поступление гражданина Узбекистана на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств, наказывается штрафом до 300 базовых расчётных величин или исправительными работами до 3 лет, а при вербовке — до 5 лет лишения свободы.

«Соответственно, призываем наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, не вступать в ряды вооруженных сил, не участвовать в боевых действиях и еще раз предупреждаем, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РУз.

Ранее сообщалось, что в московском миграционном центре «Сахарово» появится инфраструктура содействия Министерству обороны России в вопросе поступления на военную службу граждан других стран. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы РФ Сергей Собянин.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — сообщил Собянин.