Посол Польши попросил установить памятник священнику Бенедикту Поляку в сомоне Хархорин

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Монголии Кшиштоф Бойко в аймаке Өвөрхангай и обменялся мнениями с губернатором аймака А. Ишдорж.

Он выразил желание поставить в сомоне Хархорин памятник в память польского священника Бенедикта Поляка, прибывшего в Хархорум, столицу Великой Монголии, 22 июля 1246 г. в качестве посланника папы Иннокентия IV.

С установкой статуи иностранные и отечественные туристы получат возможность узнать о религиозной и культурной истории Хархорума, и это привлечет, в частности, туристов из Польши, — сказал Кшиштоф Бойко.

Кшиштоф Бойко сообщил, что в первых числах следующего месяца на улице Туризма сомона Хархорина будет установлен памятник, а заместитель министра сельского хозяйства Республики Польша приедет и обсудит сотрудничество с аймаком Өвөрхангай в области сельского хозяйства.

Бенедикт Поляк (лат. Benedictus Polonus, польск. Benedykt Polak; ок. 1202 — ок. 1280) — польский францисканец, путешественник и исследователь.

Он сопровождал Джованни Плано де Карпини в его путешествии как посла Папы римского Иннокентия IV в Монгольскую империю в 1245—1247 годах. Это путешествие предшествовало путешествию Марко Поло. Бенедикт стал автором краткой хроники «О путешествии братьев меньших к татарам» (лат. De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros), опубликованной только в 1839 году в Париже д’Авезаком в IV томе серии «Recueil de Voyages» (и годом позже в Польше). В 1965 году учёными Йельского университета был опубликован труд XIII века польского францисканца Ц. де Бридиа «История татар» (лат. Historia Tartarorum), представляющий собой переработанный и сокращённый вариант произведения Бенедикта Поляка. Отчёт самого Бенедикта важен, так как он включает в себя копию письма великого хана к Папе.

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