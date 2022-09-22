Украина обменяла Медведчука и более 55 россиян на 205 своих пленных и 10 иностранных «наемников»

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CentralAsia (CA) - Украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабных российских военных действий. Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 военных «Азовстали». Российские власти официально обмен пока не комментируют.

Обмен, в котором были задействованы сразу несколько государств, до последнего момента держался в секрете. Первые данные о нем просочились в украинские СМИ и телеграм-каналы только вечером среды, 21 сентября. Официально власти Украины подтвердили обмен уже после полуночи, когда в эфире национального телемарафона показали встречу президента страны Владимира Зеленского с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

200 украинских военных выменяли на Медведчука

Ермак, сидя с Зеленским в пустом конференц-зале офиса президента Украины, доложил, что Киеву удалось договориться об обмене 215 украинских военнослужащих - об обмене такого масштаба Россия и Украина не договаривались с самого начала военных действий. 108 из них - бойцы полка украинской Нацгвардии «Азов», которые защищали Мариуполь и, в частности, завод «Азовсталь», передает «Страна.UA».

Под обмен также попали сотрудники пограничной службы, сухопутных войск, полиции, Военно-морских сил, Службы безопасности, Госслужбы транспорта и Государственной таможенной службы. Всего среди обменянных 124 офицера.

По словам Ермака, 200 украинских военных удалось выменять у России всего за одного человека - политика Виктора Медведчука (СМИ его называют кумом президента Владимира Путина). Медведчук в последние годы был одним из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». В 2021 году Медведчуку предъявили обвинение в госизмене. Деятельность ОПЗЖ после вторжения России была запрещена.

Владимир Зеленский в отдельном обращении рассказал о деталях переговоров об обмене Медведчука. По его словам, сначала российская сторона предложила обменять политика на 50 украинских военных. Позже эту цифру удалось довести до 200.

За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных

Отдельно Зеленский остановился на обмене пяти старших офицеров из числа «защитников Мариуполя». Среди них - командир «Азова» Денис Прокопенко (известен под позывным «Редис»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына»), «азовцы» Святослав Паламарь и Олег Хоменко и командующий 1-м отдельным батальоном морской пехоты Евгений Бова.

За их возвращение Украина передала России 55 российских военнопленных. Как пишет «РБК-Украина», ожидается, что 22 сентября передадут еще 30 человек.

В российских телеграм-каналах в ночь на 22 сентября появилась информация о том, что самолет с 55 пленными якобы уже приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Но официально российские власти, как и в целом информацию об обмене, это не подтверждали.

Зеленский сообщил, что обмен командиров состоялся при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По условиям сделки, до конца войны они будут оставаться в Турции «в полной безопасности, в комфортных условиях» и под личной протекцией турецкого лидера, добавил президент Украины. В эфире телемарафона показали, как он общается с освобожденными украинским военным по видеосвязи.

В сообщении офиса президента Украины говорилось о том, что в числе освобожденных украинцев оказались три «защитницы Мариуполя» - Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая. Они попали в плен беременными.

Сообщается, что до обмена бойцы «Азовстали», пребывали в колонии в поселке Еленовка на территории ДНР (признанной РФ).

В обмене также участвовали иностранцы

Кроме того, в рамках обмена были освобождены 10 граждан иностранных государств - среди них граждане Великобритании, США, Швеции Хорватии и Марокко. Об этом удалось договориться при посредничестве Саудовской Аравии, где сейчас находятся освобожденные пленные.

В «твиттере» государственного Саудовского информационного агентства появилось видео, на которых 10 человек, находившихся в плену, выходят из самолета. На кадрах видны, среди прочих, британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое попали в плен в апреле, а летом были приговорены к смертной казни «судом» в ДНР.