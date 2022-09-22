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В Германии прошли обыски на виллах миллиардера Алишера Усманова. Его подозревают в уклонении от налогов, отмывании денег и нарушении санкций
Алишер Усманов
Алишер Усманов

CentralAsia (CA) -  В Германии прошли обыски на 24 объектах, которые связывают с российским миллиардером Алишером Усмановым, находящимся под санкциями ЕС, США и Великобритании.

Как сообщает Der Spiegel, Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег — общая сумма ущерба оценивается примерно в 555 млрд евро.

Агентство Reuters пишет, что одновременно прокуратура Мюнхена ведет в отношении предпринимателя отдельное расследование по подозрению в нарушении санкционного режима. По версии следствия, он оплачивал услуги охранной компании на своих объектах после включения в санкционные списки, чем нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами.

Обыски прошли в четырех федеральных землях Германии, включая Баварию и Гамбург. В операции участвовало около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции и прокуратуры Мюнхена. Обыски, в частности, прошли на вилле Усманова на озере Тегернзе в Баварии.

Международные санкции против Алишера Усманова были введены вскоре после начала российских военных действий в Украине. В мае предприниматель подал судебный иск с целью добиться отмены персональных санкций Евросоюза. По данным The Guardian, после начала боевых действий Усманов переехал в Узбекистан.

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