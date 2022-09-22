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Посольство Узбекистана в России призвало сограждан «не поддаваться на провокации»
Продолжение: В Узбекистане соотечественников предостерегли от участия в акциях протеста в РоссииПредыстория: Генпрокуратура Узбекистана предупредила об уголовной ответственности за военную службу за рубежом

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в России вновь предостерегло соотечественников от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, напомнив об уголовной ответственности за это.

В сообщении на сайте дипломатической миссии отмечается, что по закону о гражданстве Узбекистана за лицом, являющимся гражданином Узбекистана, не признаётся принадлежность к гражданству другого государства. Гражданство Узбекистана утрачивается только со дня издания указа президента об этом.

«Согласно статье 154 „Наёмничество“ Уголовного кодекса Республики Узбекистан, преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — говорится в сообщении.

«Посольство предупреждает граждан Республики Узбекистан, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершённом противоправном деянии по вышеуказанной статье Уголовного кодекса», — отмечается в сообщении.

Посольство призвало соотечественников «не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность».

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Узбекистана призвала соотечественников за границей не вступать в ряды вооруженных сил и не участвовать в боевых действиях, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

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