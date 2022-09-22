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Парламент Казахстана принял закон об исключении дня первого президента из госпраздников

CentralAsia (KZ) -  Депутаты сената парламента Казахстана в четверг одобрили закон, исключающий день первого президента республики из списка государственных праздников.

Сенаторы единогласно проголосовали за внесение изменений в в проект закона «О внесении изменении и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры».

25 октября объявлено национальным праздником - Днем республики.

«Независимость нашей страны начинается именно с этой даты», - отметил сенатор Маулен Ашимбаев.

День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года.

Ранее норму об исключении дня первого президента из числа госпраздников внесли депутаты мажилиса при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вновь отмечать 25 октября День Республики как национальный праздник, а 16 декабря – отмечать как день памяти национальных героев.

Закон вступит в действие после подписания президентом.

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