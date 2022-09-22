Что нужно знать о порядке мобилизации в России

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин в обращении к народу объявил о частичной мобилизации в России.

По словам Путина, мобилизация коснется «прежде всего тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее детали уточнил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, мобилизация затронет 300 тыс. россиян, находящихся в запасе, то есть около 1% общего мобилизационного ресурса: «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт».

Шойгу пообещал не задействовать срочников и студентов.

Глава Минобороны также заявил, что после набора призванные по мобилизации пройдут военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» и только после этого они пойдут «выполнять те задачи, которые им предписаны».

Согласно указу президента, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Как вводится мобилизация

Мобилизация в России вводится указом президента. Она может быть объявлена частичной (в отдельных субъектах РФ) или полной (на территории всей страны). В указе прописывается объем мобилизации, ее порядок, сроки и другие условия.

Мобилизация проводится в случаях агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии и возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации.

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от мобилизации.

Существует три разряда запаса, они зависят от возраста и воинского звания запасников:

— первый разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет; высшие офицеры — до 65 лет;

— второй разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 45 лет, младшие офицеры — до 55 лет; высшие офицеры — до 70 лет;

— третий разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет.

Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут направляться для работы на должностях гражданского персонала вооруженных сил.

Кому дается отсрочка при мобилизации

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Также отсрочка предоставляется гражданам:

— забронированным в порядке, определяемом правительством РФ;

— признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

— занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— имеющим на иждивении четырех и более детей (женщинам — одного ребенка);

— матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

— сенаторам и депутатам Госдумы.

Какие обязанности на граждан накладывает мобилизация

— являться по вызову военных комиссариатов для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время;

— выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов;

— предоставлять в военное время в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с возмещением государством понесенных ими убытков.

Ответственность граждан

20 сентября Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла поправки, которыми в Уголовный кодекс введены понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Например, в статью УК РФ об отягчающих обстоятельствах (ст. 63) ввели совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Текст указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» можно почитать здесь.