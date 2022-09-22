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Россиян не допустили до участия в чемпионате мира по дзюдо в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Сборную России по дзюдо не допустили до чемпионата мира, сообщил президент ФДР Василий Анисимов. По его словам, в ЧМ-2022 РФ участия не примет, решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов. Первенство планеты пройдет в Ташкенте с 6 по 13 октября без российских спортсменов.

Днем ранее Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях до января 2023 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба IJF.

«С учетом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения безопасности всех дзюдоистов не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях до января 2023 года», - говорится в заявлении IJF.

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