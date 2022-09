ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 21 на 22 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска наносят удары к северу и востоку от Херсона в рамках контрнаступления в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины и Генштаб Украины отметили, что украинские удары в течение дня были направлены на российскую технику, логистику, транспорт и средства управления на юге Украины.

Выводы института:

По данным института, объявленная президентом России Владимиром Путиным «частичная мобилизация» не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы.

Украинские силы, вероятно, продолжают наступательные операции в районе Лимана.

Украинские и российские источники выявили три зоны кинетической активности 21 сентября: к северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в районе Высокополья.

Украинские контрнаступления - юг и восток Украины

Главное усилие России - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и двух вспомогательных усилий);

Основные усилия подчиненных России - захват Донецкой области;

Усилия поддержки России - Южная ось;

Украинские контрнаступления (усилия Украины по освобождению оккупированных Россией территорий)

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лимань)