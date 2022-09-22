ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:42, 22 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 21 на 22 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска наносят удары к северу и востоку от Херсона в рамках контрнаступления в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины и Генштаб Украины отметили, что украинские удары в течение дня были направлены на российскую технику, логистику, транспорт и средства управления на юге Украины.
Выводы института:
По данным института, объявленная президентом России Владимиром Путиным «частичная мобилизация» не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы.
Украинские силы, вероятно, продолжают наступательные операции в районе Лимана.
Украинские и российские источники выявили три зоны кинетической активности 21 сентября: к северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в районе Высокополья.
Украинские контрнаступления - юг и восток Украины
Главное усилие России - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и двух вспомогательных усилий);
Основные усилия подчиненных России - захват Донецкой области;
Усилия поддержки России - Южная ось;
Украинские контрнаступления (усилия Украины по освобождению оккупированных Россией территорий)
Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лимань)