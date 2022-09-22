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Узбекистан и США обсудили вопросы достижения долгосрочного мира в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  В Нью-Йорке 21 сентября прошли переговоры министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Афганистану Томасом Вестом и Спецпосланником США по делам афганских женщин, девочек и правам человека Рина Амери. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего расширения узбекско-американского сотрудничества по достижению долгосрочного мира в Афганистане, восстановлению его экономики, оказанию содействия в разрешении сложной социально-гуманитарной обстановки в этой стране.

Акцентировано внимание на необходимости активизации и систематизации международных усилий по поддержке афганского народа. В данном контексте указано на важность использования возможностей созданного в городе Термезе Многофункционального транспортно-логистического хаба по доставке в Афганистан гуманитарной помощи.

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