В Telegram Павла Дурова проcят уберечь трудовых мигрантов из Центральной Азии от мобилизации в РФ

CentralAsia (UZ) - В Telegram распространили обращение к основателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой помочь оградить трудовых мигрантов из Центральной Азии от участия в вооруженном конфликте между Россией и Украиной.

Авторы пишут о том, что в России «идет активная пропаганда и попытки привлечь трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в ряды «добровольцев». Многие из них малообразованные, их обманывают, а некоторых подкупают деньгами или же обещаниями выдать гражданство. Есть еще случаи, когда у них отбирают паспорта и высылают в горячие точки как пушечное мясо.

«Уважаемый Павел Валерьевич, мы просим Вас помочь! Помочь сохранить жизни с обеих сторон. Мы знаем, как ваша команда блистательно проработала во время пандемии со странами, направив рассылки. Мы просим Вас помочь организовать рассылки гражданам стран ЦА. На двух языках, на их родном и на русском. Государственные органы стран ЦА публикуют сообщения у себя на страницах, в каналах, но им не справиться с силой, с чудовищной силой пропаганды. Павел Валерьевич, помогите спасти жизни!», — говорится в обращении.

Ранее с призывами избегать участия в боевых действиях на территории иностранных государств обратились к своим согражданам представители властей Узбекистана. Они напомнили, что такое деяние является преступлением и наказывается лишением свободы.