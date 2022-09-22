Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября

CentralAsia (KZ) - Выдвижение кандидатов в президенты начнется с 23 сентября, они должны собрать не менее 118,2 тыс. доверенных подписей, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании ЦИК в четверг. А голосовать на выборах могут свыше 11,8 млн казахстанцев.

«Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. Выдача подписных листов будет производиться в течение 5 дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного закона. По состоянию на 1 июля 2022 года в реестр избирателей РК включено 11 827 277 граждан. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 доверенных подписей», - сказал Петров.

Он сообщил, что выдвижение кандидатов начнется с 23 сентября и закончится в 18:00 11 октября. Размер взноса для них составляет 3 млн тенге.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

Секретарь ЦИК Сабила Мустафина уточнила, что с 23 сентября по 21 октября идет установление несоответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона, сбор и проверка подписей. Предвыборная агитация начнется 21 октября и продлится до 18 ноября. 19 ноября – день тишины. Подведение предварительных итогов – с 21 ноября по 27 ноября, а 27 ноября избранный президент будет зарегистрирован по итогам подсчета голосов.

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