Си Цзиньпин призвал китайских военных сфокусироваться на подготовке к войне

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что китайским военным нужно «сфокусироваться на подготовке к войнам». Об этом он сказал на конференции по национальной обороне и военным реформам, его слова приводит «Синьхуа».

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией, понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества»,— сказал китайский лидер.

Конференция прошла в присутствии высокопоставленных представителей Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР. В ходе встречи господин Си также подчеркнул, что были проведены реформы по усилению китайских вооруженных сил.

Ранее китайское правительство выразило готовность «принять все необходимые меры», чтобы защитить суверенитет своего государства. Такое заявление последовало в ответ на обещание президента США Джо Байдена использовать американскую армию для защиты Тайваня.

Тайваньский вопрос обострился на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, против которого выступал Пекин. Власти КНР считают, что подобные визиты нарушают политику «одного Китая». После визита Пелоси Пекин регулярно объявляет военные учения в районе Тайваня.