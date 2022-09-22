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Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления мобилизации в России. Видео
Продолжение: Из-за мобилизации в России резко выросли цены на билеты из Москвы в столицы стран Центральной АзииПредыстория: Путин объявил частичную мобилизацию в России

CentralAsia (KZ) -  Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления мобилизации в России, сообщает Hola news.

«Пользователи социальных сетей публикуют кадры с пробками на пунктах въезда из России в Казахстан. Ажиотаж на авиабилеты и на границе многие связывают с мобилизацией», - сообщает издание.

Также отмечено, что практически все билеты на ближайшие дни из России в другие страны были выкуплены за несколько часов.

По данным издания «Уральская неделя», это видео снято ночью на пограничном переходе Маштаково - Сырым в Западно-Казахстанской области.

На другом пункте въезда в Западно-Казахстанскую область близ российского поселка Озинки также появились километровые пробки. Автор видео говорит, что стоит в очереди около 10 часов без движения.

Автомобильные очереди на видео также публикует костанайская «Наша газета». Автор ролика сообщает, что такие очереди образовались в городе Троицке.

@ng.kz Очередь на границе в Казахстан. Кто сейчас на границе? Делитесь новостями. #нашагазетакостанай #костанай #kostanay #новостикостанай #казахстан #kazakhstan #городкостанай #дорогиказахстана #границаказахстанроссия #границаказахстана #троицк #кайрак #бугристое ♬ оригинальный звук - Наша Газета, новости Костанай

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