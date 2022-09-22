Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления мобилизации в России. Видео

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CentralAsia (KZ) - Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления мобилизации в России, сообщает Hola news.
«Пользователи социальных сетей публикуют кадры с пробками на пунктах въезда из России в Казахстан. Ажиотаж на авиабилеты и на границе многие связывают с мобилизацией», - сообщает издание.
Также отмечено, что практически все билеты на ближайшие дни из России в другие страны были выкуплены за несколько часов.
По данным издания «Уральская неделя», это видео снято ночью на пограничном переходе Маштаково - Сырым в Западно-Казахстанской области.
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На другом пункте въезда в Западно-Казахстанскую область близ российского поселка Озинки также появились километровые пробки. Автор видео говорит, что стоит в очереди около 10 часов без движения.
Автомобильные очереди на видео также публикует костанайская «Наша газета». Автор ролика сообщает, что такие очереди образовались в городе Троицке.
@ng.kz Очередь на границе в Казахстан. Кто сейчас на границе? Делитесь новостями. #нашагазетакостанай #костанай #kostanay #новостикостанай #казахстан #kazakhstan #городкостанай #дорогиказахстана #границаказахстанроссия #границаказахстана #троицк #кайрак #бугристое ♬ оригинальный звук - Наша Газета, новости Костанай